Incidente mortale questa sera, sabato 7 settembre, poco prima delle 21, a Cagliari, in via Is Mirrionis, all'incrocio con via Emilia, dove un Suv e una moto si sono scontrati. Nell'impatto una persona ha perso la vita. Si tratta di Gianfranco Poddesu, 60enne.

Per il centauro, sbalzato dal mezzo, non c'è stato niente da fare.

Sul posto la Polizia locale per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente.