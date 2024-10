Bernardo Antonio Brau, 31 anni, ha perso il controllo del suo pick up ad Alghero, mentre percorreva la strada provinciale 42 "Dei due mari", in direzione Porto Torres: ora è in gravi condizioni.

Non si sa ancora perché l'uomo sia uscito fuori strada. Il 31enne è stato soccorso dal 118 e trasportato all'ospedale Santissima Annunziata di Sassari dove si trova ora ricoverato nel reparto Rianimazione per un trauma cranico.

Sul posto erano presenti i Vigili del fuoco del distaccamento di Alghero e gli Agenti della Polizia stradale di Sassari che hanno eseguito i rilievi del caso.