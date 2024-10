Intervento dei Vigili del fuoco di Oristano questo pomeriggio verso le 18:30 circa per un incidente stradale verificatosi sulla Ss 131 all'altezza dello svincolo per Simaxis in direzione Sassari.

Nel sinistro è rimasto coinvolto un furgone che per causa ancora da accertare si è sbandato ed è uscito fuori strada , finendo la sua corsa sul guard rail.

Sul posto era presente la partenza del Comando di Oristano per la messa in sicurezza del veicolo e Polizia Stradale e il servizio sanitario regionale per quanto di loro competenza.

L'autista era apparentemente illeso , secondo quanto comunicato dai pompieri.