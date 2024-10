Un grave incidente stradale si è verificato questa sera a Marrubiu. Un uomo di 45 anni è stato trasportato in codice rosso al Brotzu.

Il ferito, un nordafricano, per cause ancora da accertare ha perso il controllo della sua auto, una Seat Ibiza, mentre attraversava il paese, andando così ha schiantarsi contro un albero.

Sul posto sono accorsi i Vigili del fuoco, i sanitari del 118 e i Carabinieri. Il 45enne è stato trasportato con l'Elisoccorso a Cagliari e le sue condizioni risultano gravi.

Un secondo incidente si è verificato a Cagliari, in viale Monastir. Una moto e un'auto si son scontrate e ad avere la peggio è stato il centauro, un 50enne che è stato trasportato al Brotzu in codice rosso per dinamica. I rilievi sono stati eseguiti dalla Polizia municipale.