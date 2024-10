I Vigili del fuoco del distaccamento di La Maddalena sono intervenuti questa mattina intorno alle 11 sulla Sp 53 per un incidente stradale.

Un'auto e una moto si sono scontrate per cause ancora in fase di accertamento. Il motociclista è rimasto ferito nel sinistro, ed è stato trasportato dai sanitari del 118 all'ospedale Paolo Merlo di La Maddalena, per poi essere elitrasportato ad Olbia.

La squadra dei pompieri ha messo in sicurezza i mezzi.

Sul posto era presente anche la Polizia locale di La Maddalena.