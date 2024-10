Uno scontro frontale tra due Fiat Panda si è verificato questa mattina, per cause in corso di accertamento, lungo la strada Sassari-Tempio, all'altezza di Chiaramonti.

Nell’incidente ha perso la vita Domenico Casula, 48enne di Santa Teresa Gallura, e un'altra persona, di 58 anni, risulta gravemente ferita.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco, il personale sanitario del 118, l'elisoccorso, i Carabinieri di Tempio, Perfugas e Codrongianos.

Domenico era una persona ben voluta da tutti, sempre con il sorriso.