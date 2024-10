La squadra 1A della Sede Centrale dei Vigili del fuoco di Nuoro è intervenuta nel pomeriggio di oggi, verso le 18:10 a Dorgali, in via Enrico Fermi, per un incidente stradale dove per cause in corso di accertamento una moto si è scontrata frontalmente con un'auto proveniente dalla direzione opposta.

Il forte impatto è stato fatale per il conducente della moto, un ragazzo di 19 anni residente sempre a Dorgali, Antonio Piras, per il quale non c’è stato nulla da fare.

I pompieri hanno provveduto alla messa in sicurezza dell'area.

Sul posto erano presenti anche i Carabinieri per l’avvio delle indagini al fine di ricostruire la dinamica dell’evento.