E' Francesca di Ruberto la vittima dell'incidente avvenuto ieri a Roma, in via Trionfale. Volto noto della tv anni '90 e oggi 44enne, fu protagonista della trasmissione Non è la Rai. Ha perso la vita nello scontro con un camion dell'Ama mentre andava come ogni giorno al lavoro. La donna viaggiava a bordo della sua auto insieme a un collega, rimasto gravemente ferito.

Lo schianto poco prima delle 6 del mattino, quando la vettura sulla quale viaggiavano i due ha perso aderenza con l'asfalto finendo contro il guardrail e poi frontalmente contro un camion che viaggiava in direzione opposta.

Inutili i soccorsi., gli operatori sanitari non hanno potuto fare altro che constatare il decesso di Francesca di Ruberto.