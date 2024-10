Incidente attorno alla mezzanotte sulla Sp 78 Bis a Carbonia, dove una donna è morta in un incidente stradale. L’auto sulla quale viaggiava è finita fuori strada e lei è stata sbalzata all’esterno dell’abitacolo. A condurre il mezzo, un'Alfa 156, il marito della vittima che avrebbe perso il controllo per tentare di evitare un animale che si trovava sulla carreggiata.

Sul veicolo, oltre all'autista e alla vittima, era presente anche un minorenne, figlio della coppia, rimasto fortunatamente illeso, e un 54enne. Ad avere la peggio la donna di 27 anni, Andreea Teleki, di nazionalità rumena, per la quale i soccorritori non hanno potuto far altro che constatare il decesso. Gli altri occupanti sono stati trasportati all'ospedale Sirai di Carbonia.

Sul posto il personale 118 della Sulcis Emergenze, Solki Soccorso e l’ambulanza medicalizzata arrivata dall'ospedale Sirai, i Vigili del fuoco e il Nucleo Radiomobile dei carabinieri.