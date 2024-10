Incidente stradale mortale a Cagliari durante la scorsa notte, verso le 3:30, quando una squadra di Vigili del fuoco del Comando del capoluogo è intervenuta in via Vesalio , all'altezza del civico 22, per uno scontro frontale tra due auto che ha coinvolto 4 persone e nel quale ha perso la vita il conducente di una delle due vetture.

Il personale intervenuto sul posto ha provveduto ad estrarre gli occupanti dalle lamiere, consegnandoli alle cure del personale medico del 118, e successivamente alla messa in sicurezza dei veicoli e della sede stradale.

I tre feriti sono stati trasportati in ospedale con codice rosso.

Sul posto, oltre al personale dei Vigili del fuoco ed al personale sanitario, erano presenti anche due pattuglie della Locale per gli accertamenti ed i rilievi di legge.

ORE 09:35 - La vittima è un 19enne, Thomas Frau, che ha perso la vita nello scontro tra un suv Maserati e una Peugeot che, secondo le prime ricostruzioni, ha imboccato la strada in contromano all'altezza di una rotonda scontrandosi con l'altra vettura in un tratto rettilineo della strada. Sull'utilitaria viaggiavano tre giovani tra i quali il conducente deceduto.

ORE 10.00 - Sale a due il bilancio dei morti dell'incidente stradale di questa notte, in via Vesalio a Cagliari, non lontano da una zona di locali notturni molto frequentata dai giovani nel weekend. Uno dei feriti - ancora non sono state rese note le generalità - è deceduto all'ospedale Brotzu: le vittime sono due giovani che erano a bordo della Peugeot 207, entrambi 19enni di Quartu. Secondo la prima ricostruzione della Polizia locale, la Peugeot ha imboccato la via Vesalio in contromano all'altezza di una rotonda scontrandosi con la Maserati in un tratto rettilineo della strada.

ORE 12:45 - I nomi delle vittime. Sono due giovani di 19 anni le vittime dell'incidente di questa mattina, alle 3.30, a Cagliari: Thomas Frau e Federico Cubeddu, entrambi di Quartu Sant'Elena. Nello scontro tra una Peugeot 207, che procedeva in contromano, e un suv Maserati è rimasto ferito anche un altro amico, ricoverato al Policlinico di Monserrato ma non in gravi condizioni. Ferito anche il conducente 44enne della Maserati: ricoverato all'ospedale Brotzu di Cagliari: i medici gli hanno assegnato 30 giorni di prognosi.