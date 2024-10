La squadra della Base Estiva dei Vigili del fuoco di San Teodoro è intervenuta alle ore 14:10 circa per un incidente stradale all’ingesso di Budoni, in prossimità del bivio per Birgalavò.

Nell’impatto una Fiat Panda si è ribaltata su un lato. La squadra del 115 ha lavorato per mettere in sicurezza i veicoli e lo scenario.

Quattro le persone lievemente ferite che sono state accompagnate in ospedale per ulteriori accertamenti. Sul posto il 118 per i soccorsi sanitari, l’elisoccorso e i carabinieri per i rilievi di competenza.