Intervento dei Vigili del fuoco nella tarda mattinata di oggi, poco prima delle 12, a Sanluri, per l'incendio di un'abitazione in via Saragat.

Sul posto è accorsa la squadra di pronto intervento del distaccamento di Sanluri, dove gli operatori hanno localizzato e spento il rogo nella cucina, evitando la propagazione delle fiamme all'intera struttura e alle abitazioni adiacenti.

Nessuna persona è rimasta coinvolta.

Al termine delle operazioni di spegnimento e di messa in sicurezza i pompieri hanno avviato gli accertamenti per stabilire le cause dell'incendio.