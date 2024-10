Anche una storia a lieto fine nelle operazioni di spegnimento dell’incendio divampato nelle campagne di Ussana, in località Su Tistivillu. Il personale del Corpo forestale eliportato sul Super Puma, con il personale eliportato dell'Agenzia Forestas e i colleghi del nucleo GAUF di Cagliari hanno salvato dalle fiamme un volpacchiotto.

L'animale ora è nelle mani qualificate del personale medico veterinario in servizio presso il Centro di recupero fauna selvatica Forestas di Monastir.

A Ussana per spegnere le fiamme sono intervenuti anche un elicottero proveniente dalla base di Pula e un Super Puma decollato dalla base di Fenosu. A terra hanno lavorato per ore una squadra dei Barracelli di Ussana, una squadra dei vigili del fuoco di Cagliari e due squadre di volontari delle associazioni Monastir-Orsa Santa Lucia e San Sperate-N.O.V.A. Orsa. Le fiamme hanno interessato incolti e vegetazione riparia sul Rio Flumineddu.

In tutto sono sette gli incendi divampati oggi in Sardegna. Anche a Esporlatu, località Ala Terralzu, è stato necessario l’intervento dei mezzi aerei: in volo un elicottero proveniente dalla base di Anela e un Super Puma proveniente da Alà dei Sardi che hanno aiutato le squadre a terra coordinate dal Corpo forestale di Bono. Sono intervenute tre squadre di Forestas dei cantieri di Bono, Burgos-Istrallai e Burgos-Figu Niedda, tre squadre dei barracelli di Esporlatu, Bottidda e Burgos e una squadra dei vigili del fuoco di Bono.