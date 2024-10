Un incendio ha distrutto ieri, poco prima dell'alba, verso le 5:30, la Venere degli stracci , l'installazione di arte contemporanea realizzata dall'artista Michelangelo Pistoletto in piazza Municipio, a Napoli .

Le Forze dell'ordine hanno avviato subito le indagini per risalire al responsabile del rogo che ha mandato in cenere l'opera e si tratterebbe di un 32enne senza dimora .

L'uomo, rintracciato in una mensa in via Marina, è stato fermato dalla Polizia con le accuse di incendio e distruzione di beni culturali, dopo essere stato identificato attraverso le immagini del sistema di video sorveglianza cittadina .