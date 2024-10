Centottanta passeggeri più i membri dell'equipaggio di un aereo Ryanair sono stati evacuati a causa di un principio d'incendio al motore. Il velivolo era in partenza questa mattina da Brindisi e diretto a Torino. L'aeroporto del Salento è stato chiuso temporaneamente. Fortunatamente nessun è rimasto ferito.

Sul posto stanno operando i vigili del fuoco e per alcune ore non ci saranno arrivi o partenze dall'aeroscalo per le operazioni di messa in sicurezza del velivolo.

Aeroporti di Puglia comunica che "a causa di un problema a un aeromobile in partenza si è reso necessario procedere alla chiusura dell'Aeroporto del Salento di Brindisi".

"Il problema - evidenzia in una nota - verificatosi quando l'aeromobile era già allineato in testata per il decollo, ha comportato l'evacuazione dei passeggeri attraverso gli scivoli di emergenza. Tutte le operazioni si sono svolte nella massima sicurezza per i passeggeri e l'equipaggio".

I passeggeri si trovano "già in aerostazione dove sono assistiti da personale di Aeroporti di Puglia - prosegue -. I tecnici della compagnia sono all'opera per gli interventi di loro competenza e necessari affinché Aeroporti di Puglia possa procedere alle successive verifiche di agibilità della pista di volo e procedere alla riapertura dello scalo".

Due giorni fa un’altra disavventura per la compagnia irlandese. Martedì scorso il volo Ryanair FR846 proveniente da Barcellona El Prat aveva subito lo scoppio degli pneumatici poco dopo l’atterraggio all’aeroporto di Bergamo-Orio al Serio. Lo scoppio degli pneumatici ha provocato danni a 450 metri della pista. Nessuno era rimasto ferito.