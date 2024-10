Questa mattina sono partite le operazioni di bonifica del vasto incendio scoppiato ieri a Codrongianos, in località "Melas". Il Corpo forestale è intervenuto con il supporto di due elicotteri SuperPuma, provenienti dalla base elicotteri di Alà dei Sardi, e un elicottero decollato dalla base di Bosa. Sul posto, coordina le operazioni di spegnimento il direttore delle operazioni di spegnimento appartenente alla Stazione Forestale di Ploaghe.

E sempre questa mattina il Corpo forestale è intervenuto su un incendio boschivo divampato nelle campagne tra Tula e Oschiri, in località "Campo di Ozieri, il cui spegnimento è coordinato dal personale della Stazione del Corpo forestale di Berchidda. In volo un elicottero della flotta regionale, decollato dalla base di Bosa. Sul posto, per lo spegnimento a terra, stanno intervenendo due squadre dell'Agenzia Forestas di Oschiri e Berchidda, i vigili del fuoco di Ozieri e i volontari del L.A.V. di Ozieri.