Sono proseguite per tutta la notte a le operazioni di presidio del territorio e supporto alla popolazione da parte delle squadre dei Vigili del fuoco del Comando di Sassari, per far fronte all'emergenza incendi di vegetazione nel territorio tra i comuni di Calangianus e Luras.

Cinque squadre provenienti da tutto il territorio provinciale, l'Unità di Comando locale e 12 mezzi via terra, coordinati sul posto dal funzionario di guardia, hanno proseguito con le bonifiche per tutta la notte, scongiurando la ripartenza dei focolai.

Le operazioni continueranno anche oggi, fino a cessata emergenza.