Oggi, domenica 13 ottobre, in Sardegna si segnalano 14 incendi, due dei quali hanno richiesto l'intervento di mezzi aerei della flotta regionale.

Si tratta di un incendio nel Comune di Goni, località "Su Crancu", il cui spegnimento è stato coordinato dal personale della Stazione del Corpo forestale di San Nicolò Gerrei, coadiuvato dal personale a bordo dell'elicottero proveniente dalla base del CFVA di Villasalto. sono intervenute sul posto due squadre dell'Agenzia Forestas provenienti dai cantieri forestali di Armungia ed Escalaplano, i volontari Santu Jacu di Goni. Le fiamme hanno interessato una superficie di circa mezzo ettaro di specie tipiche della macchia mediterranea. Le operazioni di spegnimento sono state rese difficili per via dell'orografia impervia del luogo, nonostante un salto di fuoco delle fiamme a monte dell'incendio principale, lo stesso è stato domato in tempi abbastanza rapidi grazie al personale del Corpo Forestale il personale di Foresta e dei volontari intervenuti in loco. Le operazioni di spegnimento del mezzo aereo è terminata alle ore 15:40.

L’altro incendio è scoppiato nel Comune di Silanus in località "Ladadarza" il cui spegnimento è stato coordinato dal personale della Stazione del Corpo Forestale di Bolotana, coadiuvato dal personale a bordo dell'elicottero giunto dalla base del CFVA di Bosa (Santa Maria). Per lo spegnimento a terra è intervenuta una pattuglia del Corpo Forestale della Stazione di Gavoi e una squadra dell'Agenzia Forestas proveniente dal cantiere forestale "Bardosu" di Bolotana. Le operazioni di spegnimento sono tutt'ora in corso.