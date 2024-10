Quasi tutti i cittadini dei centri interessati dagli incendi che ieri avevano dovuto abbandonare le proprie case (circa 1500) vi hanno fatto rientro. Sono ancora momentaneamente impossibilitati 50 cittadini di Cuglieri e 30 ospiti della casa di riposo di Borore.

“Tra gli amministratori e i cittadini ho trovato una forte volontà di rialzarsi e di ripartire: sosterremo questa volontà con ogni mezzo e la Regione sarà al loro fianco mettendo in campo ogni azione utile ad ottenere immediatamente gli strumenti di ristoro per le famiglie e per le imprese, come già detto dal Presidente Solinas” ha detto l’assessore all’ambiente Gianni Lampis durante il sopralluogo di questa mattina.