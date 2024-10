Si conferma anche per la giornata di domani, domenica 15 settembre, la previsione di pericolo incendio medio nel territorio di Cagliari.

La Protezione civile regionale ha infatti diramato una nuova allerta con codice giallo, in quanto: “Le condizioni sono tali da poter generare un incendio con intensità del fuoco e velocità di propagazione medie che, se tempestivamente affrontato, può essere contrastato con il dispiegamento di forze ordinarie di terra eventualmente integrato dall'impiego di mezzi aerei leggeri della Regione”.

LE PREVISIONI METEO DI ARPAS SARDEGNA

Previsioni per la serata di oggi, sabato 14 settembre: cielo poco nuvoloso salvo locali addensamenti nelle ore centrali della giornata. Venti deboli o moderati da Ovest Nord-Ovest, localmente forti sulle coste nord-orientali. Attenuazione della ventilazione dalla tarda serata. Mari molto mossi o agitati nei bacini occidentali, mossi in quelli orientali.

Previsioni per domenica 15 settembre: cielo poco nuvoloso salvo locali addensamenti. Temperature minime stazionarie o in lieve diminuzione, massime in lieve o moderato aumento. Venti deboli o moderati occidentali con locali rinforzi. Mari mossi o molto mossi.

Previsioni per lunedì 16 settembre: cielo da irregolarmente nuvoloso a nuvoloso. Temperature pressoché stazionarie. Venti deboli di direzione variabile. Mari mossi o molto mossi.

Tendenza per i giorni successivi: le giornate di martedì e mercoledì saranno caratterizzate da cielo generalmente nuvoloso con precipitazioni da isolate a sparse anche a carattere di rovescio o temporale. Le temperature non subiranno variazioni di rilievo. I venti soffieranno deboli variabili con componente orientale. I mari saranno mossi o molto mossi.