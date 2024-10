Nella giornata di oggi, mercoledì 3 luglio, sono divampati in Sardegna 16 incendi e per tre di questi si è reso necessario l'intervento dei mezzi aerei della flotta regionale e della flotta nazionale:

1 - incendio nell'agro del Comune di Decimomannu (CA), il cui spegnimento è stato coordinato dal personale della Stazione del Corpo Forestale di Uta (CA) coadiuvato dal personale a bordo dell'elicottero proveniente dalla base del CFVA di Pula (CA). Sono intervenuti sul posto gli uomini del GAUF del Corpo Forestale di Cagliari, i volontari del soccorso Assemini e i volontari del P.A.N. di Siliqua. Le operazioni di spegnimento da parte del mezzo aereo si sono concluse alle ore 15:06;

2- incendio nell'agro del Comune di Dualchi (NU), in località “Piredu", il cui spegnimento è stato coordinato dal personale della Stazione del Corpo Forestale di Bolotana (NU), coadiuvato dal personale a bordo degli elicotteri (Super Puma) provenienti dalla base del CFVA di Fenosu (OR) e dalla base del CFVA di Alà dei Sardi (SS). A causa delle forti raffiche di vento e delle difficoltà nello spegnimento sono stati richiesti e inviati sul posto tre Canadair (CAN30), (CAN16) e (CAN8), tutti decollati dall'aeroporto di Olbia. Sono intervenuti inoltre gli uomini del Corpo Forestale provenienti dalle Stazioni del CFVA di Gavoi e Orani, due squadre dell’Agenzia Forestas di Bolotana e Macomer, i volontari della Protezione Civile Tirso di Ottana. Le operazioni di spegnimento dei mezzi aerei sono ancora in corso;

3 - incendio nell'agro del Comune di Quartu Sant'Elena (CA), in località “Perda Bona", il cui spegnimento è stato coordinato dal personale della Stazione del Corpo Forestale di Sinnai (CA), coadiuvato dal personale a bordo dell'elicottero proveniente dalla base del CFVA di Pula (CA). Sono intervenuti gli uomini del Corpo Forestale della Stazione di Cagliari e per lo spegnimento a terra i volontari del P.A.F.F. di Quartu Sant'Elena, MA.SI.SE e Sarda Ambiente di Sinnai. Sono inoltre intervenuti i Vigili del fuoco di Cagliari. Le operazioni di spegnimento da parte del mezzo aereo si sono concluse alle ore 18:07.