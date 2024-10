Nella giornata di oggi sono divampati in Sardegna 12 incendi e per tre di questi si è reso necessario l'intervento dei mezzi aerei della flotta regionale e nazionale, mentre sono 5 i roghi scoppiati nei giorni scorsi che hanno richiesto il supporto dei mezzi aerei:

1 - incendio boschivo nell'agro del Comune di Aritzo , in località Genna de Mandara, il cui spegnimento è coordinato dal personale della Stazione del Corpo forestale di Aritzo, coadiuvato dal personale a bordo degli elicotteri provenienti dalle basi del CFVA di Sorgono, San Cosimo e il Super Puma di Fenosu. È stato richiesto il concorso aereo nazionale con il supporto di 2 Canadair (CAN27 e CAN30). Sono intervenute tre squadre dell'Agenzia Forestas dei cantieri di Aritzo, Belvì e Gadoni. Le operazioni di spegnimento dei mezzi aerei sono in corso, l'incendio è attivo e sta interessando un rimboschimento privato nei pressi della Cantoniera di Sa Casa;

2 - incendio boschivo nell'agro del Comune di Calangianus , in località Riu lu Fungone, il cui spegnimento è coordinato dal personale della Stazione del Corpo forestale di Calangianus, coadiuvati dal personale a bordo degli elicotteri delle basi CFVA di Anela e Fenosu (Super Puma ). È stato richiesto il concorso aereo nazionale con il supporto di 1 Canadair (CAN8). Stanno intervenendo squadre dell'Agenzia Forestas e volontari, ma la zona è impervia e le attività del personale a terra sono limitate, anche per la scarsa disponibilità di strade. Diverse squadre dei Vigili del fuoco stanno presidiando la periferia dell'abitato, minacciata dalla propagazione delle fiamme. Le operazioni di spegnimento dei mezzi aerei sono in corso;

3 - incendio di interfaccia urbano-rurale nella periferia sud abitato del Comune di Flussio , il cui spegnimento è stato coordinato dal personale della Stazione del Corpo forestale di Bosa, coadiuvato dal personale a bordo dell'elicottero proveniente dalla base del CFVA di Bosa. Sono intervenute 2 squadre dell'Agenzia Forestas dei cantieri di Bosa e Tresnuraghes, 2 squadre di Barracelli di Modolo e Tresnuraghes, 2 squadre dei Vigili del fuoco di Cuglieri e Macomer. Le operazioni di spegnimento del mezzo aereo sono terminate alle ore 17:15.

Interventi odierni della flotta aerea regionale e nazionale sugli incendi divampati nei giorni scorsi:

1 - incendio boschivo nell'agro del Comune di Nuoro, in località Sa 'e Grosta, partito in data 28 luglio: lo spegnimento delle ripetute riaccensioni sul perimetro è coordinato dal personale della Stazione del Corpo forestale di Nuoro, coadiuvato dal personale a bordo degli elicotteri provenienti dalle basi CFVA di Farcana e il Super Puma di Alà dei Sardi. È stato richiesto il concorso aereo nazionale con il supporto di 1 Canadair (CAN8). Sono intervenute diverse squadre a terra di Forestas, volontari e VVF. Le operazioni di spegnimento dei mezzi aerei sono in corso;

2 - incendio boschivo nell'agro del Comune di Pozzomaggiore, in località Funtana sa teula, partito in data 30 luglio: lo spegnimento delle ripetute riaccensioni sul perimetro è stato coordinato dal personale della Stazione del Corpo forestale di Bonorva e dal personale della Stazione CFVA di Thiesi, coadiuvato dal personale a bordo dell'elicottero della base CFVA di Bosa. Sono intervenute due squadre dell’Agenzia Forestas dei cantieri di Villanova Monteleone e Chiaramonti. Le operazioni di bonifica del mezzo aereo sono terminate alle ore 18:40:

3 - incendio boschivo nell'agro del Comune di Bonorva, in località Rebeccu, partito in data 28 luglio: lo spegnimento delle ripetute riaccensioni sul perimetro è stato coordinato dal personale del Nucleo GAUF di Sassari, coadiuvato dal personale a bordo degli elicotteri delle basi CFVA di Anela e Bosa. Sono intervenute due squadre dell'Agenzia Forestas dei cantieri di Thiesi e Giave-Cossoine. Le operazioni di spegnimento del mezzo aereo sono terminate alle ore 17:10;

4 - incendio boschivo nell'agro del Comune di Bottidda, in località Sa pedra lada, partito in data 24 luglio: lo spegnimento delle ripetute riaccensioni sul perimetro è coordinato dal personale della Stazione del Corpo forestale di Bono, coadiuvato dal personale a bordo degli elicotteri provenienti dalle basi CFVA di Anela, Farcana e il Super Puma di Alà dei Sardi. Stanno intervenendo diverse squadre a terra di Forestas, Barracelli, volontari e Vigili del fuoco. Le operazioni di spegnimento dei mezzi aerei sono terminate alle ore 16:40

5 - incendio boschivo nell'agro del Comune di Nurri, in località Monte Cugussì, partito in data 31 luglio: lo spegnimento delle ripetute riaccensioni sul perimetro è coordinato dal personale della Stazione del Corpo forestale di Isili e del Nucleo GAUF di Cagliari, coadiuvato dal personale a bordo dell'elicottero proveniente dalla base CFVA di Villasalto. È stato richiesto il concorso aereo nazionale con il supporto di 1 Canadair (CAN27). Sono intervenute quattro squadre dell'Agenzia Forestas dei cantieri di Muravera, Villasalto, Seulo e Villanova Tulo e una squadra comunale di Nurri. Le operazioni di spegnimento dei mezzi aerei sono terminate alle ore 10:00.