Attraverso 12 prestanome era riuscito ad ottenere altrettanti redditi di cittadinanza. I carabinieri di Catania hanno arrestato un uomo di 59 anni, che adesso dovrà rispondere di indebito utilizzo di carte di credito e pagamento.

I militari hanno incentrato la loro attenzione sulla controversa attività dell’uomo che, da quanto inizialmente appreso, appariva come dedito ad una non meglio precisata attività di truffa. I carabinieri si sono si sono recati nella sua abitazione per svolgere una perquisizione.

Proprio a casa sua hanno trovato 12 carte di pagamento elettroniche rilasciate da Poste Italiane per la fruizione di somme di denaro concesse con il reddito di cittadinanza.