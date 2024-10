Basta una lettera per fare la differenza, e il souvenir in vendita in un negozietto di Tortolì diventa promozione per un paese che non esiste. "Gastelsardo", si legge nella calamita che ritrae un borgo affacciato sul mare. Un evidente errore di stampa che richiama il nome di una nota località turistica isolana, Castelsardo.

E' stato proprio l'ex sindaco del paese del nordovest e attuale assessore regionale a Turismo, Franco Cuccureddu, a pubblicare sui social l'immagine del bizzarro ricordino che sarà finito certamente appeso in numerose case di turisti e villeggianti.

"Questo comune della Sardegna che inizia per G non lo conoscevo", ironizza Cuccureddu scatenando l'ilarità di numerosi follower.