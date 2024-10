Dopo avere esordito come autore a soli 18 anni ed essere diventato la firma piu` giovane di alcuni successi degli ultimi anni, per i grandi nomi della musica italiana, Lorenzo Vizzini prepara il suo disco d’esordio. Si chiama “Vita Nuova”, in uscita venerdi` 24 aprile in tutte le piattaforme digitali (iTunes, Google Play, Spotify, ecc.).

Il brano, scritto dal giovane cantautore ventiduenne ragusano, gia` autore di Ornella Vanoni, anticipa il disco d’esordio, che s’intitola “Il Viaggio”, registrato tra la Sardegna e la Lombardia e mixato a Londra.

E’ la rinascita il tema principale della canzone, che racconta la ripartenza verso un nuovo inizio e il superamento coraggioso del passato.

Prodotto dallo stesso Vizzini e dal giovane produttore sardo Iacopo Pinna, “Il Viaggio” miscela una scrittura elegante a un sound internazionale, che mescola acustico ed elettronico.

Nei dieci brani del disco collaborazioni molto prestigiose, come Steve Lyon (ingegnere del suono per Depeche Mode, Cure, Paul McCartney), Nicola Oliva (chitarrista di Laura Pausini e Ornella Vanoni) e Giordano Colombo (batterista di Franco Battiato e Gianna Nannini).

Considerato tra i piu` promettenti cantautori della nuova generazione, Lorenzo Vizzini ha lavorato in questi anni scrivendo e componendo brani per altri artisti e collaborando al fianco di personaggi storici della musica italiana, come Mario Lavezzi.

Di lui, dice Ornella Vanoni: “Mi posso permettere di parlare di un giovane De Gregori. L’ho scoperto per caso, ho ascoltato alcune sue cose, me lo sono portata a Forte dei Marmi e camminando e parlando sono uscite fuori alcune cose che a me piacciono moltissimo e che ho cantato nel mio ultimo disco, Meticci”.

Il video di “Vita Nuova”, in uscita insieme al singolo, e` stato diretto dal pluripremiato regista cosentino Giacomo Triglia, gia` al lavoro per Francesca Michielin, Irene Grandi, Brunori Sas.