"Per un lago libero e pulito", è la parola d'ordine della manifestazione in programma sabato 15 a Zuri per dire basta alle esercitazioni a fuoco delle forze dell'ordine nel poligono di tiro della Scuola di Polizia del Caip di Abbasanta.

L'appuntamento, per l'iniziativa promossa dal Comitato Lago Omodeo, è alle 10 nella borgata di Zuri, proprio davanti all'antica chiesa che fu smontata quasi pietra per pietra e ricostruita perché non fosse sommersa per sempre dalle acque dell'invaso artificiale.

Il Comitato non si ferma, però, alla richiesta di interrompere le esercitazioni di tiro e di chiudere per sempre il poligono temporaneo autorizzato di mese in mese ma va oltre, chiedendo anche la bonifica di tutte le aree dove nel corso degli anni si sono svolte le esercitazioni, il recupero del villaggio di Santa Chiara a uso civile e la valorizzazione dell'area Sic sulla quale insiste il poligono con una programmazione "concertata, trasparente e democratica".

"L'occupazione militare - sottolineano gli organizzatori della manifestazione, non è mai un dono, ma un furto, mai un investimento in risorse, ma una predazione sulla povertà, mai l'inizio di un processo economico, ma la fine di ogni processo economico".