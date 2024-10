«Nel corso del suo odierno intervento alla Fiera di Cagliari a sostegno di Cappellacci, presentando il nuovo segretario di Forza Italia Berlusconi ha dichiarato che quest'ultimo, da lui sponsorizzato, avrebbe accettato l'incarico per amore nei suoi confronti, sottolineando di non essere comunque omosessuali. Cappellacci, al suo fianco, prontamente certificava quanto dichiarato dal suo leader». Lo ha affermato la consigliera regionale Claudia Zuncheddu (SEL) commentando le dichiarazioni del leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi.

«Senza entrare nel merito dei costumi sessuali di chicchessia, nelle dichiarazioni volgari di Berlusconi (evidentemente apprezzate da Cappellacci) si è data ancora una volta evidenza del disprezzo di una certa parte politica nei confronti delle diversità e degliomosessuali. Si tratta, in particolare, di nauseanti espressioni omofobe di cui la Sardegna e i sardi fanno volentieri a meno».

«Di certo il Presidente Cappellacci, tra le tante cose, può certificare anche i disastri economici e sociali creati in Sardegna grazie al suo operato politico in questi cinque anni di non governo. Il suo falso amore per i sardi, e il palese servilismo verso i potentati italiani, è così grande che a tutt'oggi non si è costituito parte civile nel processo contro la "cricca del G8" per i mancati lavori a La Maddalena, neanche per recuperare i 100 milioni di fondi FAS indebitamente sottratti alle casse dei sardi. Il Presidente della Sardegna non può permettersi mance milionarie per nessuno».

«Chi si candida per la seconda volta alla Presidenza della Regione dovrebbe rammentare il senso profondo del ruolo istituzionale a cui ambisce. A distanza di pochi giorni dalla commemorazione della Shoah, non posso che constatare come ci sia ancora tanto da fare sul piano della cultura, della lotta alle discriminazioni e del rispetto delle diversità».