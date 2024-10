<<Scegliere di vivere in un paese del centro Sardegna è un vero atto di resistenza civile>>. Le parole del sindaco di Fonni Daniela Falconi risuonano lapidarie nel corso del suo intervento durante il quale auspica che si manifestino fatti concreti per la crescita di un territorio che non può essere soltanto il pretesto di un lungo elenco di lamentele da archiviare.

<<Ultimamente nel nostro paese dodici studenti hanno deciso di intraprendere e proseguire il loro processo formativo all’Università scegliendo le facoltà legate alla farmacia - ha detto il primo cittadino -. Questo significa che quei ragazzi torneranno in paese sporadicamente. Se i primi a non credere a un percorso di studi legato al turismo, all’ambiente, al marketing e al territorio sono proprio i nostri figli, noi abbiamo il dovere di interrogarci. E’ inutile che continuiamo a pavimentare centri storici bellissimi circondati da case che rischiano di rimanere disabitate>>.

Pietro Pittalis, capogruppo di Forza Italia in Consiglio regionale, ha spiegato che per rilanciare le zone interne “non servono finte riforme e promesse a babbu mortu, ma è necessaria un’azione che stimoli uno shock positivo immediato”. L’esponente nuorese ha parlato di iniziative da attuare come la defiscalizzazione, la zona franca, il sostegno alle famiglie. <<Tutte azioni da inserire in un accordo quadro analogo a quello stipulato nella scorsa Legislatura per il Sulcis. Invece, la Giunta, non solo non ha mosso ancora un dito, ma ci porta addirittura indietro di trent’anni su questioni cruciali, come la scuola e i trasporti pubblici, facendo venir meno anche le condizioni minime per lo sviluppo>>.

Al dibattito sono intervenuti anche Nicola Pirina, direttore generale di Sardex e il sindaco di Lanusei Davide Ferreli. Il senatore Giuseppe Luigi Cucca, in una nota, ha parlato dell'azione di un Governo concreto che conferma la volontà di far confluire risorse nei nostri territori, mentre Attilio Dedoni dei Liberaldemocratici ha chiesto sull’argomento una sessione straordinaria del Consiglio regionale.

Davide Ferreli, sindaco di Lanusei

Nicola Pirina, direttore generale di Sardex