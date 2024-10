Una delegazione del Comune di Sassari, capitanata dal sindaco Nicola Sanna, dall’Assessore alle politiche per la pianificazione territoriale, attività produttive ed edilizia privata Alessandro Boiano e l’architetta Roberta Omoboni, è in questi giorni a Praga, in Repubblica Ceca, per presentare il bando sulle “Zone F4” agli imprenditori e alele imprenditrici del settore presso la Camera di Commercio e dell'Industria Italo-Ceca (Camic).

L’incontro ha avuto luogo nel palazzo Trauttmanndorfský, ed stato introdotto dai saluti del presidente della Camera di Commercio Gianfranco Pinciroli e dal secondo segretario dell’Ambasciata italiana a Praga, Federico Bernardi.

«Abbiamo voluto incontrare gli operatori e le operatrici internazionali, perché siamo convinti che ci si debba aprire agli investimenti esteri oltre che a quelli italiani – ha detto il sindaco Nicola Sanna -. L'offerta che vogliamo creare per il nord-ovest dell'isola deve essere ampia e diversificata».

Il bando punta a incrementare gli insediamenti turistici nei luoghi dove sono già presenti strutture alberghiere, e a crearne di nuovi nelle aree che ad oggi risultano carenti di servizi. Cinque le aree individuate: la fascia periurbana, Platamona e Ottava, Biancareddu, Villa Assunta, l'Argentiera e Porto Palmas.

«Sassari è tra i pochi comuni della Sardegna ad avere un piano urbanistico in vigore e compatibile con il piano paesaggistico e di assetto idrogeologico – ha rimarcato l'assessore Boiano -. Il Puc punta alla valorizzazione del patrimonio storico, archeologico e ambientale presente del nord ovest della Sardegna, mediante l’integrazione del turismo balneare, culturale e ambientale, al fine di creare un nuovo modello turistico destagionalizzato».

Gli associati e le associate Camic hanno posto delle domande relative alla progettazione delle strutture ricettive, ai collegamenti tra il centro urbano e le aree di futuro investimento indicate nel bando e sugli sviluppi urbanistici del territorio.

Al termine, il sindaco Sanna ha insignito il presidente Gianfranco Pinciroli e Antonio Costantino (Sardegna Travel s.r.o., socio Camic) della spilla con il Candeliere.