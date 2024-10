Zona arancione da oggi per quasi tutta Italia e regole più soft per scuola, spostamenti e categorie di negozi. Nella fascia rientrano in particolare Lombardia, Emilia Romagna e Piemonte. Zona rossa solo per Campania, Puglia, Valle d'Aosta e Sardegna, un mese fa zona bianca e ora alle prese con i divieti più rigidi per arginare la diffusione del coronavirus. Entrano in vigore le ordinanze varate dal ministro Roberto Speranza dopo i dati dell'ultimo monitoraggio.

REGOLE

SPOSTAMENTI - In zona rossa sono consentiti esclusivamente spostamenti per comprovati motivi di lavoro, salute o necessità (anche verso un’altra Regione o Provincia autonoma).

Tutti gli spostamenti verso abitazioni private abitate diverse dalla propria non dovuti a motivi di lavoro, necessità o salute sono invece vietati fino al 2 aprile e dal 6 al 30 aprile 2021.

BAR - Sono sospese le attività di servizi di ristorazione all'interno dei locali (tra cui pub, bar, ristoranti, gelaterie e pasticcerie). Fino alle 22 è consentita la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze. Nessuna restrizione per la ristorazione con consegna a domicilio. Per i soggetti che svolgono come attività prevalente una di quelle identificate dai codici ATECO 56.3 (bar e altri esercizi simili senza cucina) l'asporto è consentito fino alle 18.

PARRUCCHIERI E ESTETISTI - Restano chiusi in zona rossa.

SPORT - Restano chiuse fino al 30 aprile palestre e piscine. L’attività motoria all’aperto è consentita solo se è svolta individualmente e in prossimità della propria abitazione. È obbligatorio rispettare la distanza di almeno un metro da ogni altra persona e indossare dispositivi di protezione individuale. Sono sempre vietati gli assembramenti.

Nell’area rossa è consentito svolgere l'attività sportiva esclusivamente nell’ambito del territorio del proprio Comune, dalle 5.00 alle 22.00, in forma individuale e all'aperto, mantenendo la distanza interpersonale di due metri. È tuttavia possibile, nello svolgimento di un’attività sportiva che comporti uno spostamento (per esempio la corsa o la bicicletta), entrare in un altro Comune, purché tale spostamento resti funzionale unicamente all’attività sportiva stessa e la destinazione finale coincida con il Comune di partenza.

SCUOLA In Sardegna 63mila alunni di seconda e terza media e delle superiori lasceranno le aule e si collegheranno da casa.

Ecco quali negozi possono stare aperti in zona rossa:

· Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati con prevalenza di prodotti alimentari e bevande (ipermercati, supermercati, discount di alimentari, minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimenti vari)

· Commercio al dettaglio di prodotti surgelati

· Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici

· Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati (codici ateco: 47.2), ivi inclusi gli esercizi specializzati nella vendita di sigarette elettroniche e liquidi da inalazione

· Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati

· Commercio al dettaglio di apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in esercizi specializzati (codice ateco: 47.4)

· Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiali da costruzione (incluse ceramiche e piastrelle) in esercizi specializzati

· Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari

· Commercio al dettaglio di macchine, attrezzature e prodotti per l’agricoltura e per il

giardinaggio

· Commercio al dettaglio di articoli per l’illuminazione e sistemi di sicurezza in esercizi

specializzati

· Commercio al dettaglio di libri in esercizi specializzati

· Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici

· Commercio al dettaglio di articoli di cartoleria e forniture per ufficio

· Commercio al dettaglio di confezioni e calzature per bambini e neonati

· Commercio al dettaglio di biancheria personale

· Commercio al dettaglio di articoli sportivi, biciclette e articoli per il tempo libero in esercizi specializzati

· Commercio di autoveicoli, motocicli e relative parti ed accessori

· Commercio al dettaglio di giochi e giocattoli in esercizi specializzati

· Commercio al dettaglio di medicinali in esercizi specializzati (farmacie e altri esercizi

specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica)

· Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati

· Commercio al dettaglio di cosmetici, di articoli di profumeria e di erboristeria in esercizi

specializzati

· Commercio al dettaglio di fiori, piante, bulbi, semi e fertilizzanti

· Commercio al dettaglio di animali domestici e alimenti per animali domestici in esercizi

specializzati

· Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia

· Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento

· Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini

· Commercio al dettaglio di articoli funerari e cimiteriali

· Commercio al dettaglio ambulante di: prodotti alimentari e bevande; ortofrutticoli; ittici; carne; fiori, piante, bulbi, semi e fertilizzanti; profumi e cosmetici; saponi, detersivi ed altri detergenti; biancheria; confezioni e calzature per bambini e neonati

· Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet, per televisione, per corrispondenza, radio, telefono

· Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici