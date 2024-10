Una trentina di appartenenti al movimento "Zona franca del Campidano", legato alle proteste dei forconi scattate in questi giorni anche in Sardegna, hanno attuato questa mattina alle 8 una manifestazione sulla statale 131, all'altezza dello svincolo per Sardara e per le terme di Santa Maria Aquas.

Il traffico automobilistico, abbastanza intenso a quell'ora in direzione di Cagliari, è stato fortemente rallentato.

I manifestanti hanno distribuito volantini per protestare contro il silenzio calato da qualche settimana sull'istituzione della zona franca nell'Isola. Sul tratto di 131 interessato dalla manifestazione si è creata una lunga coda di auto che polizia stradale e carabinieri hanno cercato di regolamentare.

Diverse le proteste degli automobilisti in fila che dovevano raggiungere il posto di lavoro o recarsi negli ospedali di San Gavino e Cagliari per visite mediche. La situazione comunque non è mai degenerata.