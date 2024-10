Non demorde la Sindaca di Giave Maria Antonietta Uras. La prima cittadina ha nuovamente scritto una lettera al Governatore Christian Solinas sollecitandolo affinché si proceda all’attivazione della Zona Franca.

Già nei mesi scorsi, più precisamente il 9 aprile di quest’anno, la prima cittadina cittadina aveva scritto ai vertici regionali ma, come lei stessa ha sottolineato in una nota, “Non ho ricevuto nessuna risposta”.

Una missiva nella quale la Uras rimarca a Solinas il fatto che, in materia di Zona Franca, “La sua Amministrazione si è comportata, sinora, in maniera identica a quella della precedente Amministrazione Pigliaru, contravvenendo alle succitate normative”.

“Ricordo che la S.V., durante la campagna elettorale che l’ha portata a rivestire la carica di Presidente della nsotra regione, è stato sostenuto da un programma che prevedeva anche l’istituzione della Zona Franca in Sardegna”, scrive ancora Maria Antonietta Uras.

“Preso atto – conclude la prima cittadina – è rimasta assolutamente inerte alla nostra richiesta di istituzione della zona franca nel territorio comunale di Giave, le scrivo per sollecitare la S.V. e la sua Amministrazione Regionale al fine di svolgere le dovute attività istruttorie di vostra competenza secondo la citata normativa in materia di Zona Franca, e fornire una risposta all’Amministrazione comunale di Giave e, di conseguenza, metterci nelle condizioni di agire per tutelare al meglio i propri interessi”.