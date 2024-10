"Da domani, Cagliari e la Sardegna saranno in zona bianca. Dovremmo esserne tutti felici, perché questo è un grande passo per riprenderci quella libertà che tutti abbiamo perso in questi dodici mesi", esordisce così Paolo Truzzu nel suo ultimo post su Facebook.

Il sindaco di Cagliari prosegue: "Libertà fa però rima con responsabilità. Quella che avete dimostrato fino ad oggi, rispettando le regole. Altrimenti, non avremmo raggiunto questo risultato. Che è soprattutto merito vostro e che permetterà a tanti settori e attività di ripartire dopo mesi di grande difficoltà, in attesa di conoscere le misure concordate da governo e regione".

"Ma attenzione - conclude -, abbassare la guardia in questo momento sarebbe molto pericoloso. Anzi, proprio adesso servono ancora più responsabilità, prudenza e buon senso per riprenderci davvero la nostra vita".