"Sabato scorso, a Nuoro, insieme al consigliere regionale Pierluigi Saiu, ho incontrato i rappresentanti del movimento 'Insieme per il Wedding', organizzazione che riunisce le imprese e gli operatori del settore matrimoni e cerimonie". Lo ha dichiarato il deputato Eugenio Zoffili, coordinatore della Lega in Sardegna.

"In Sardegna, ogni anno, si celebrano 4.700 matrimoni e 8.000 eventi privati, per un volume d'affari diretto di 190 milioni di euro - spiega -. Le imprese coinvolte sono 1.400 e di queste 800 sviluppano il proprio volume d'affari in misura prevalente nel settore dei matrimoni e delle cerimonie".

"La richiesta degli operatori è di poter ripartire in sicurezza, attraverso un protocollo che ci è stato illustrato nei dettagli. Ho preso l'impegno di portare all'attenzione di Matteo Salvini e di Christian Solinas le proposte delle imprese. È un settore importante che dobbiamo sostenere. Tutti insieme".