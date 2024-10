Nella giornata di oggi il coordinatore regionale della Lega Eugenio Zoffili si recherà a Nuoro, dalle 18.00 alle 20.30, presso il gazebo di via G.Bosco per la raccolta firme per il referendum sulla giustizia.

"Nella giornata di domani - afferma l'esponente leghista - effettuerò una serie di sopralluoghi nelle zone colpite dall’incendio nell’Oristanese assieme al collega deputato Filippo Maturi, capo dipartimento Benessere animale, al consigliere regionale Annalisa Mele e al coordinatore provinciale di Oristano Luca Erba oltre ad altri esponenti istituzionali del movimento".