“Mentre noi cittadini perbene rispettiamo le regole e siamo costretti a stare chiusi in casa, i clandestini del centro accoglienza di Monastir se ne fregano e oltre ad evadere, rubare, molestare minorenni, fare risse, occupazioni, attaccare le Forze dell’ ordine, ubriacarsi e altro ancora girano pure questo video rap che potete trovare qui su YouTube https://youtu.be/lnn1skJAjco - dice in tono polemico il deputato della Lega, Eugenio Zoffili.

“Non ci volevo credere – prosegue Zoffili in un post sui social - al Ministro dell’ Interno Lamorgese e al Prefetto di Cagliari, anche a fronte delle reiterate denunce del sindacato autonomo di Polizia Sap (Sindacato Autonomo di Polizia) su quanto succede lì dentro, nel rispetto dei cittadini italiani e sardi che non ne possono più di vergogne simili e in particolare nel rispetto della dignità di ogni agente delle forze dell’ ordine che giorno e notte lavora senza sosta e sotto organico, rischiando anche la propria salute per tenere a bada questi delinquenti, attraverso l’ennesima interrogazione parlamentare urgente che sto scrivendo adesso, chiedo la chiusura del centro e il rimpatrio immediato di tutti gli algerini e degli altri clandestini che nulla hanno a che fare con chi ha veramente diritto di avere asilo nel nostro Paese”- ha concluso il Il deputato e coordinatore regionale della Lega in Sardegna, Eugenio Zoffili.

Ecco il video