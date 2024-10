Eugenio Zoffili e i leghisti sardi si schierano contro lo sbarco dell'Alan Kurdi a Olbia. Il coordinatore regionale della Lega, con al seguito numerosi esponenti del partito, si sta recando verso la città gallurese con la promessa di impedire l'approdo dei 125 migranti a bordo dell'Ong "con ogni mezzo lecito e pacifico".

Zoffili è arrivato quest'oggi nell'Isola, dove, dopo una sosta di poche ore ad Arbatax, nella quale l'esponente del Carroccio si era recato perché inizialmente meta di sbarco dell'Alan Kurdi, è partito per la volta di Olbia insieme all'assessore regionale dei Trasporti Giorgio Todde ed altri membri del Consiglio regionale.

"Lo sbarco della Ong rappresenterebbe un precedente pericoloso per la Sardegna - afferma Zoffili -, con i migranti che dovrebbero trascorrere 14 giorni in quarantena non si sa dove".

"Il benpensante governo Conte cala per l'ennesima volta le braghe a favore di una comunità europea che millanta accoglienza, ma solo sulle spalle degli altri", aveva dichiarato questa mattina.