Gli agenti in servizio al Centro di Prima Accoglienza a Monastir? Pochi, pochissimi, ma abbondano i problemi e le emergenze di carattere sanitario: come i dati numerici che fanno paura, (140 clandestini ospiti e 16 positivi al Covid, ancora 35 richiedenti asilo politico), fa notare in un video-reality il Commissario della Lega Eugenio Zoffili, nel blitz compiuto quest’oggi con i consigliere regionali Dario Giagoni, Michele Ennas, Annalisa Mele, Andrea Piras e l’assessora regionale agli Affari Generali, Valeria Satta.

Zoffili fa notare come solo la grande professionalità delle forze dell’ordine presenti di piantonamento fisso per ora fa mantenere i “livelli di guardia” accettabili, ma di fatto il numero assai precario di agenti è tangibile.

“Abbiamo sentito il dovere di ritornare nuovamente a effettuare un sopralluogo al centro di prima accoglienza di Monastir” - affermano gli esponenti del carroccio - poniamo l’accento sulla parola ‘nuovamente’ visto e considerato che la Lega aveva già più volte visitato il Cpa e sollevato il problema nella, purtroppo vana, speranza che il governo nazionale prendesse una posizione seria e ferma in merito a quella che può essere definita una vera e propria e invasione.

A destare la nostra preoccupazione non è solo la presa di coscienza che il fenomeno dell’immigrazione è ormai palesemente fuori controllo, i 140 algerini presenti nel centro e arrivati sull’Isola con dei barchini di fortuna ne sono la prova, ma anche per una reale e fondata preoccupazione di tipo sanitario, 16 di loro sono, infatti, risultati positivi al Covid seppur asintomatici” - proseguono i consiglieri - attendiamo risposte da Roma, attendiamo maggiori garanzie a tutela della sicurezza, un termine, ormai è chiaro, scomparso dal vocabolario dell’esecutivo nazionale da quando Matteo Salvini non è più alla guida del Ministero dell’Interno".

Ecco il video