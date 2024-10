Zio Antonio Deiana 96 anni, zia Andreana Cossu 94. Un amore che dura, praticamente, da una vita. Un colpo di fulmine sin dalla giovane età: lui 17, lei 15.

Erano tempi duri: nei paesi d’origine non c’era lavoro e c’è chi andava fuori per trovare fortuna, per non rimanere solo nell’ambito del lavoro in campagna. “Ho paura di dire come ci siamo conosciuti – ci dice sorridendo zio Antonio -. “Eravamo due bambini. Abbiamo iniziato da ragazzini a giocare a nascondino”.

L’incontro avvenne a Iglesias, paese natale di zia Andreana, dove lui lavorava in miniera. Un sogno d’amore che si è coronato il 23 settembre del 1944 e che dura ancora oggi, tanto da festeggiare il prestigioso traguardo delle nozze di platino.

Portare avanti una famiglia non era un’impresa molto facile, all’epoca, ma i due si sono rimboccati le maniche e sono riusciti a crescere 5 figli di cui, uno, purtroppo deceduto. La famiglia ora si completa con 7 nipoti e 12 pronipoti. Ora abitano a Padria, paese natale di tziu Antonio.

Nel vederli seduti vicino e darsi un bacio d’affetto è stato davvero un momento davvero commovente, soprattutto per i familiari presenti ieri nei locali de “Su Palattu”, dove alcuni di loro si sono ritrovati per la festa.

Il tutto condito da una splendida torta con le foto dei due festeggiati e con la scritta “75 insieme”. “Il mio augurio è arrivare a cento anni di matrimonio”, ha concluso tziu Antoni. Un ritorno indietro nel tempo per questi due “Ragazzi” che si amano, che amano la vita e la loro famiglia.