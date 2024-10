Dalle ore 11 di questa mattina non si hanno più notizie di una donna di 83 anni, Concetta Reale, originaria di Castrovillari (Cosenza) e residente a Zerfaliu, in via Giuseppe Mazzini.

Il prefetto di Oristano Salvatore Angieri, dopo la denuncia, ha attivato il Piano per la ricerca delle persone scomparse e affidato il coordinamento delle operazioni di ricerca ai carabinieri. Le ricerche, per il momento, non hanno fornito alcun esito e proseguiranno senza sosta nelle prossime ore.