Maschere, coriandoli e stelle filanti, ma soprattutto giochi, albero della cuccagna, pentolaccia e tante zeppole per tutti. Sarà un carnevale tradizionalmente bello, quello organizzato per stasera, domenica 10 marzo 2019, al Villaggio Pescatori, a partire dalle ore 17.

Il Villaggio Pescatori

Un piccolo paesello favoloso, ricco d'ogni ben di Dio, dove la vita scorre lieta e felice, nello scialo e nel piacere, senza pensiero alcuno: lo storico rione cagliaritano, animato da bella gente e “casteddaiusu” ospitali, sarà dunque una vetrina di festa e gioia per grandi e piccini.

Pentolaccia e rogo a Re Cancioffali

Albero della cuccagna, antenna liscia e insaponata, eretta nelle feste paesane, alla sommità della quale vengono posti i premi (per lo più generi alimentari) che vanno a chi riesce a raggiungerli arrampicandosi.

E come da tradizione, mi raccomando, al ritmo festoso dei tamburi della Ratantira, tutti in maschera, in attesa del rogo al pupazzone gigante che chiuderà la Pentolaccia.