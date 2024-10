“Maledetta notte? Maledetto maestrale? No, maledetto colui che ha appiccato l'incendio che stanotte ha devastato una parte del nostro territorio.Uno o più miserabili che hanno agito quando il Maestrale soffiava più forte e di notte, ovvero quando i mezzi aerei non intervengono”.

È quanto si legge in post pubblicato su Facebook da Zente Nova, formazione politica siniscolese che aggiunge “Sappiamo di ingenti danni ad aziende, mezzi agricoli e beni immobili; sappiamo di animali morti in modo orribile, senza possibilità di fuga; sappiamo di un fronte del fuoco che ha messo in ginocchio nostri paesani”.

“Pure – aggiungono da Zente Nova –, sappiamo che la solidarietà non sarà fatta solo di parole... Oltre le Istituzioni regionali, che seppure interverranno lo faranno in tempi non certo immediati. Anche la nostra comunità dovrà fare la sua parte per aiutare materialmente e da subito coloro che hanno subito danni insopportabili”.

“Auspichiamo, da parte del Comune, – rimarcano – l'apertura di un conto corrente cui aderire tutti i cittadini - anche con piccola offerta - affinché chi ha subito quei danni possa iniziare a risollevarsi e guardare con maggior ottimismo al futuro. Su questo punto, convergendo, ne abbiamo già parlato col Sindaco e il suo Vice.

“Siamo una comunità e le comunità agiscono così: tendendo una mano a chi è in difficoltà. Ciò premesso – conclude Zente Nova – esprimiamo la nostra vicinanza alle famiglie e ai lavoratori vittime dei piromani, il dolore per la perdita delle vite animali e lo scempio ambientale. Il ringraziamento al dispiegamento di uomini e mezzi che stanotte e, ancora stamattina, hanno fronteggiato e fronteggiano l'incendio appiccato da menti ciniche e criminali che auspichiamo, siano individuate e chiamate a pagare per il loro crimine”.