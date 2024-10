Zeddiani ricorda la figura di Zia Veronica, cantastorie e pittrice naïf che ha raccontato la storia del paese dell'Oristanese divenendone voce e testimone d'eccellenza.

Sabato 30 e domenica 1° dicembre va in scena l'evento La favola bella di zia Veronica, due giorni di appuntamenti che danno il via a un ambizioso progetto culturale. L'idea è di dare vita a un festival annuale di carattere nazionale e internazionale dedicato alla pittura naïf. Tutto nel nome della pittrice che ha lasciato alla popolazione di Zeddiani una importante eredità fatta di memorie a colori.

Le opere dell'artista, gelosamente conservate dai cittadini, saranno messe in mostra per i visitatori che aderiranno all'invito dell'amministrazione comunale in una due giorni all'insegna dei sapori e dei colori di un'Isola.

Il Comune di Zeddiani ha organizzato l'evento nei minimi dettagli in collaborazione con la Pro Loco, il Centro di Aggregazione Sociale, la Biblioteca e gli abitanti del paese, mentre la direzione scientifica e culturale è stata affidata al critico d’arte Ivo Serafino Fenu.

Sabato 30 novembre, alle 16, l’inaugurazione dell’opera pittorica Ritratto di Zia Veronica dell’artista Miranda Scalas. Alle 16.30, nei locali dell’ex Montegranatico, l’inaugurazione della mostra La “Favola bella” di Zia Veronica a cura di Ivo Serafino Fenu. Alle 17 la conferenza dal titolo "Il mondo di Zia Veronica: dalla 'Favola bella' alla realtà". Interverranno Ivo Serafino Fenu, Annalucia Corona, Daniela Meli e Greca Firinu. Seguirà l'animazione folkloristica e la degustazione di anicini e vernaccia.

Domenica 1° dicembre, alle 10, dopo l'apertura della casa di Zia Veronica e delle case dei zeddianesi che renderanno omaggio all'artista esponendo le opere della pittrice. Presso il Centro di Aggregazione Sociale, poi, mostre, laboratori creativi per bambini, adolescenti e adulti. Nel pomeriggio animazione musicale nel centro storico, con l’esibizione di alcuni studenti della Scuola civica di musica e balli tradizionali. Durante la giornata sarà possibile degustare i prodotti locali.

"Una manifestazione di grande importanza per la nostra comunità - spiega il sindaco Claudio Pinna -. Zia Veronica è molto amata dai zeddianesi, quasi in ogni casa c'è almeno una sua opera, per questo grande e positiva è stata la risposta in fase organizzativa. Comune, servizi, associazioni, personalità e artisti locali, volontari, tanti zeddianesi disponibili ad aprire le porte delle proprie case per accogliere i visitatori".

"Un intero paese in mostra - prosegue il primo cittadino - unito da un affettuoso e colorato filo conduttore: il tocco artistico e identitario che Zia Veronica ci ha donato".