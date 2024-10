“Non posso che essere tra voi in questa battaglia in Consiglio", così Massimo Zedda, protagonista dell'assemblea della coalizione di centrosinistra per un'analisi post voto tenutasi questa mattina a Fordongianus.

Il nuovo leader del centrosinistra isolano ha annunciato che lascerà il Comune di Cagliari per impegnarsi a tempo pieno fra i banchi dell'opposizione in Consiglio regionale. "Ringrazio chi mi suggerisce di continuare a fare il sindaco, ma se si decide di contrastare un’altra coalizione, lo si fa nelle sedi proprie”.

“Oggi – prosegue Zedda – tutti noi siamo più forti, uniti come centrosinistra, in un modo che non succedeva da tanti anni”.

“Abbiamo vissuto un sogno, quello di governare la Sardegna, ma non è stato invano perché ha prodotto consenso. Adesso ci attende la sfida per la Regione contro i populisti e i sardo-fascisti del nostro tempo, contro i rottami del vecchio centrodestra bramosi di sferrare l’assalto alla dirigenza dopo anni e anni di digiuno”.

Poi l'attacco all'avversario Christian Solinas: “Sarà una battaglia non facile, anche perché la legge elettorale ci condanna a un rapporto di forza nettamente sfavorevole. Ma ce la metteremo tutta con forza e passione, vedremo di far perdere qualche chilo al neo presidente Solinas”.