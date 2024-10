Dal 15 luglio le unità cinofile in servizio presso il Comando dei Vigili del Fuoco di Nuoro sono state implementate da una “new entry”. A “Kinki”, un maschio di australian Kelpie e “Kiro”, un giovane Border collie, si aggiunge “Zara”, una splendida Labrador che, unitamente ai loro conduttori, fanno parte della componente regionale cinofila dei Vigili del Fuoco della Sardegna.

Il Vigile del Fuoco coordinatore Bruno Lai è il suo Conduttore che si unisce ai colleghi Capo Reparto Filippo Orrù e Capo squadra Andrea Cuboni, tutti in servizio presso la sede distaccata di Lanusei. Il Comandante Giordano esprime soddisfazione per questo importante risultato, “che contribuisce sicuramente a rendere il servizio di ricerca e soccorso con le unità cinofile, un valido e rapido supporto alle squadre impegnate negli scenari emergenziali del territorio regionale, potendo disporre anche dell’elisuperficie in caso di necessità per una dislocazione rapida degli operatori tramite elicottero”.