Continuano serrati e costanti i controlli del territorio nei quartieri cittadini, in particolare quelli di Is Mirrionis e San Michele, dove maggiori sono le richieste di intervento e le segnalazioni da parte di cittadini.

Gli Agenti della Squadra Volante - U.P.G.S.P. nella notte hanno effettuato il controllo di alcune aree condominiali nelle vie Ardenne e Podgora, zone interessate da una intensa attività di spaccio di sostanze stupefacenti che avviene per strada o all’interno del piano terra delle palazzine, luoghi utilizzati per nascondere le sostanze illecite già suddivise in dosi e il denaro provento della vendita.

Durante l’attività di ricerca all’interno di un palazzo di via Podgora per controllare le nicchie esistenti e l’osservazione dell’area sottostante, gli Agenti hanno notato appeso nella parte interna della recinzione di un giardinetto, totalmente invisibile dall’esterno, uno zainetto in tela con all’interno 400 grammi di droga.

Nello specifico lo stesso zaino conteneva 138 bustine di marijuana pari a 200 grammi,1 busta di infiorescenza di 70 grammi, 26 pezzi di hashish pari a 130 grammi, 56 bustine termosaldate di cocaina pari a 6,20 grammi.

Oltre allo stupefacente è stata trovata anche la somma di 562 euro in banconote di piccolo taglio. Il tutto è stato sequestrato.