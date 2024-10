La band Rios nasce da un idea di Yuri Deriu (voce, chitarra, autore) e Matteo Proietti (basso chitarra, produzione audio, video e grafica), già fondatori della Kena Kara Productions, con la collaborazione di Miriana Deriu ai cori.

Il 6 marzo di quest' anno viene pubblicato online il videoclip del brano "Fizos de Sardigna”, una melodia carica di vibrazioni positive per raccontare L' essenza della nostra isola " Un popolo antico in Continuo mutamento, una terra con le braccia protese verso il mondo, in un infinito abbraccio”.

Per la realizzazione del video hanno partecipato tantissime persone, grandi e bambini che con i loro sguardi e sorrisi autentici emozionano dall’inizio alla fine della canzone. Nei volti dei protagonisti si leggono i tratti di diverse etnie, che danno finalmente una nuova ricchezza anche in piccole realtà come le nostre.

Sullo sfondo del video, dietro i protagonisti, sfilano le immagini della Sardegna di un tempo ormai lontano, volti e paesaggi del passato, a voler sottolineare il mutamento che sta avvenendo lentamente ma inesorabilmente anche nella nostra isola.

Nei ritornelli finali, il testo viene raccontato anche ai non udenti attraverso la LIS (lingua italiana dei segni), perché L'intento è proprio quello di far arrivare il messaggio oltre ogni limite o confine.

ZENTE DE SARDIGNA,

ZENTE DE ONZI RATZA E DE ONZI BIDDA,

INTRO DE CUSTA PRATZA PRO SA FESTA ARTZIADE MILLI TATZAS,

CUSTU SERO IRMENTIGADE PENSAMENTOS E CADA MALE,

CUSTU SERO EST DE AMMENTARE,

CUSTA NOTE EST PRO BALLARE.

BENTU DE CHIMERAS EST COLANDE IN SAS CARRELAS

SONOS E TERRA FIZOS DE SARDIGNA

NARANT CHI SOS TEMPOS SUNT PEORANDE,

CHI SA ZENTE EST AMMACHIANDE, CA NON S' ISCHIT MAI

SI A MANZANU EST PEUS DE GAI.

DURU DURUSIA CANTA CUSTA MELODIA

DIRANDIROI BRINCA COMO IMPARE A NOIS.

Ecco il video