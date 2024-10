Young Signorino, al secolo Paolo Caputo, è uno dei fenomeni musicali del momento nel panorama della trap italiana. Un personaggio certamente controverso che ha però suscitato grande interesse, specie fra i giovanissimi, con il suo brano "Mmh ha ha ha" (video sotto) che in due mesi ha totalizzato oltre 17 milioni di visualizzazioni su YouTube. Una demenziale sequenza di versi e parole accompagnate da un altrettanto surreale videoclip e all'insegna del nonsense.

Il 19enne trapper di Cesena sarà ospite del Pata Club di Agrustos (Budoni), il prossimo 23 giugno. Sarà la prima volta di Signorino nell'isola. Il suo esordio dal vivo su un palco era previsto per lo scorso maggio al Monk di Roma, ma il trapper ha sorpreso i fan non presentandosi all'evento. Da allora sono state diverse le esibizioni nella penisola e presto approderà in Sardegna.

Come riportato dal sito web della rivista Rolling Stone, Young Signorino "Nonostante la giovane età ha già un figlio ed è già stato ricoverato più volte in clinica psichiatrica. Ha rischiato la morte per overdose di psicofarmaci e, quando si è risvegliato dal coma, la sua personalità è cambiata, come sostiene lui stesso".

E ancora: "I suoi temi principali affrontati nei brani così come nei post su Instagram sono gli psicofarmaci, la droga, le donne e la filosofia del Signorino, cioè un ragazzo che veste elegante e porta i mocassini ma che in cuor suo conserva una mentalità di strada".