Secondo parto in tenda pre-triage all'ospedale Brotzu di Cagliari. Un bel maschietto di 3 chili e 230 grammi è venuto alla luce questa mattina: Yazid, il nome del bimbo, è il secondo figlio per la coppia marocchina, da 10 anni in Italia.

La mamma Fatima di 30 anni e il papà Aziz, panettiere di 34 anni, vivono a Burcei, da dove questa mattina, in tutta fretta, si sono recati presso il presidio ospedaliero. Una bella notizia che dà tanta fiducia e speranza in un momento in cui il Coronavirus sembra essere il protagonista assoluto. La vita invece va avanti e come sempre il Brotzu e il suo personale sanitario ci sono e non si fermano.

Nella foto la mamma e l'equipe di Ginecologia e Ostetricia, con il direttore Giuseppe Chessa e la neonatologia la dott.ssa Luciana Pibiri.