Si rinnova l'appuntamento con il Premio letterario della Montagna "Montanaru" a Desulo. Il prestigioso concorso giunge alla sua XXVIII edizione e si inserirà ancora una volta nel ricco calendario di eventi in programma per La Montagna Produce, tappa desulese di Autunno in Barbagia.

Alle 16,30 del 1° novembre, presso la Sala convegni delle scuole medie, via alla tavola rotonda dal tema "Sardegna, sardismo e autonomia". Lucia Cossu coordinerà gli interventi di Christian Solinas, presidente della Regione; Emiliano Deiana, presidente Anci Sardegna; Anthony Muroni, giornalista; Salvatore Liori, ex sindaco di Desulo; Francesco Casula, storico.

Alle 17,30 si terrà invece la premiazione dei vincitori nelle varie sezioni del premio e la lettura degli elaborati. Ad aprire i lavori il saluto dell'assessore alla Cultura del Comune di Desulo, Antonella Frongia. Interverranno poi il sindaco Gigi Littarru e Monica Corimbi con un interessante reading musicale.

L'evento verrà trasmesso in diretta da Sardegna Live.